Глава Минсельхоза Азербайджана Меджнун Мамедов находится с рабочим визитом в Китае

Делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым находится с рабочим визитом в Китае.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В рамках визита запланирована встреча главы азербайджанского ведомства с министром сельского хозяйства и сельских дел Китая Чжан Цзюем.

Кроме того, делегация посетит Китайскую академию сельскохозяйственных наук, Пекинскую академию сельскохозяйственных и лесных наук, а также высокотехнологичные компании, работающие в сфере сельского хозяйства.