Глава Минсельхоза Азербайджана Меджнун Мамедов находится с рабочим визитом в Китае
Внешняя политика
- 10 октября, 2026
- 19:03
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Делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым находится с рабочим визитом в Китае.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
В рамках визита запланирована встреча главы азербайджанского ведомства с министром сельского хозяйства и сельских дел Китая Чжан Цзюем.
Кроме того, делегация посетит Китайскую академию сельскохозяйственных наук, Пекинскую академию сельскохозяйственных и лесных наук, а также высокотехнологичные компании, работающие в сфере сельского хозяйства.
Məcnun Məmmədov Çində səfərdədir
Azerbaijan's Agriculture Minister Majnun Mammadov on working visit to China
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