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    Глава Минсельхоза Азербайджана Меджнун Мамедов находится с рабочим визитом в Китае

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 19:03
    Глава Минсельхоза Азербайджана Меджнун Мамедов находится с рабочим визитом в Китае

    Делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым находится с рабочим визитом в Китае.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

    В рамках визита запланирована встреча главы азербайджанского ведомства с министром сельского хозяйства и сельских дел Китая Чжан Цзюем.

    Кроме того, делегация посетит Китайскую академию сельскохозяйственных наук, Пекинскую академию сельскохозяйственных и лесных наук, а также высокотехнологичные компании, работающие в сфере сельского хозяйства.

    Меджнун Мамедов Министерство сельского хозяйства Азербайджана Визит в Китай
    Məcnun Məmmədov Çində səfərdədir
    Azerbaijan's Agriculture Minister Majnun Mammadov on working visit to China
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