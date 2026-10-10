İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Məcnun Məmmədov Çində səfərdədir

    ASK
    • 10 oktyabr, 2026
    • 18:40
    Məcnun Məmmədov Çində səfərdədir

    Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasında işgüzar səfərdədir.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Səfər çərçivəsində Çinin kənd təsərrüfatı və kənd işləri naziri Can Cu ilə görüş nəzərdə tutulub.

    Bundan başqa, nümayəndə heyəti Çin Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasına, Pekin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Elmləri Akademiyasına, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində yüksək texnologiya şirkətlərinə də baş çəkəcək.

    Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Məcnun Məmmədov
    Глава Минсельхоза Азербайджана Меджнун Мамедов находится с рабочим визитом в Китае
    Azerbaijan's Agriculture Minister Majnun Mammadov on working visit to China
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    22:38

    Ər-Riyad hava limanı hücumlardan sonra fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Muxtar Babayev: Türkiyənin COP31-i icraya yönəlmiş COP-a çevirmək cəhdlərini dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    21:54
    Foto

    Cüdo üzrə dünya çempionatının bayrağı Qazaxıstana təhvil verilib

    Fərdi
    21:50

    SEPAH: Hörmüz boğazından icazəsiz keçən neft tankeri minaya düşüb

    Region
    21:37

    Tramp: Ukraynanın yeni prezident seçmək vaxtı çatıb

    Digər ölkələr
    21:36

    "Sumqayıt" VII turda "Qəbələ"yə qalib gəlib

    Futbol
    21:22

    Kiyev sakinlərinə su və qida ehtiyatı toplamaq barədə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    21:10

    "Isaias" qasırğası ABŞ-nin cənub-şərqində tələfatlara səbəb olub

    Digər ölkələr
    20:53

    Türk Dünyası Sığorta Birliyinə yeni sədr və baş katib seçilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti