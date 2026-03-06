Глава МИД: Высоко ценим поддержку Азербайджана в трудные для Молдовы времена

Молдова всегда помнит и высоко ценит поддержку Азербайджана в трудные для нее времена.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Молдовы, министр иностранных дел Михай Попшой на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он с удовлетворением отметил сложившуюся между нашими народами дружественные отношения.

Глава МИД решительно осудил атаки Ирана на Азербайджан с использованием беспилотных летательных аппаратов, подчеркнув свою солидарность с нашей страной в этом вопросе.