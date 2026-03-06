Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 12:03
    Глава МИД: Высоко ценим поддержку Азербайджана в трудные для Молдовы времена

    Молдова всегда помнит и высоко ценит поддержку Азербайджана в трудные для нее времена.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Молдовы, министр иностранных дел Михай Попшой на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Он с удовлетворением отметил сложившуюся между нашими народами дружественные отношения.

    Глава МИД решительно осудил атаки Ирана на Азербайджан с использованием беспилотных летательных аппаратов, подчеркнув свою солидарность с нашей страной в этом вопросе.

