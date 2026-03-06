Moldova XİN rəhbəri: Çətin günlərdə Azərbaycanın dəstəyini həmişə xatırlayırıq
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 11:28
Moldova çətin günlərində Azərbaycanın dəstəyini həmişə xatırlayır və bunu yüksək qiymətləndirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Moldovanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Mixay Popşoi Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib.
O qeyd edib ki, iki xalq arasında dostluq münasibətlərinin mövcud olması məmnunluq doğurur.
XİN rəhbəri bir daha bəyan edib ki, İranın pilotsuz uçuş aparatları ilə Azərbaycana qarşı törətdiyi hücumları Moldova qətiyyətlə qınayır və bu məsələdə onunla həmrəydirlər.
