Глава МИД: Вторая линия Среднего коридора превратит Армению в транзитную страну
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 13:19
Вторая линия Среднего коридора может превратить Армению в транзитную страну.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
По словам Байрамова, реализация этой инициативы принесет экономическую выгоду всем странам региона.
Байрамов рассказал, что также проинформировал своего эстонского коллегу о восстановительных и строительных работах в освобожденных от оккупации районах Азербайджана, а также обсудил с ним ситуацию в Сирии, Газе и на Ближнем Востоке в целом.
Последние новости
14:17
Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отрасляхДругие
14:13
Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасностиДругие страны
14:12
Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатовФинансы
14:06
На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатовТуризм
14:04
В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центраВ регионе
14:01
Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нетВ регионе
13:52
В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавшийДругие страны
13:43
Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спиныДругие страны
13:42