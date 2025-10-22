Глава МИД: Вторая линия Среднего коридора превратит Армению в транзитную страну

Вторая линия Среднего коридора может превратить Армению в транзитную страну.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

По словам Байрамова, реализация этой инициативы принесет экономическую выгоду всем странам региона.

Байрамов рассказал, что также проинформировал своего эстонского коллегу о восстановительных и строительных работах в освобожденных от оккупации районах Азербайджана, а также обсудил с ним ситуацию в Сирии, Газе и на Ближнем Востоке в целом.