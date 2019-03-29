Глава МИД Венгрии: В Азербайджане уважают и ценят религиозное многообразие

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Для каждой из шести стран Восточного партнерства необходим индивидуальный подход.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, выступая с лекцией в Университете ADA.

"В этом вопросе нужно иметь разный подход для каждой из шести стран. Потому что, каждая из них имеет свое видение будущего и локальные особенности. К примеру, есть христианские страны и мусульманские. Но мы также знаем, что в Азербайджане уважают и ценят религиозное многообразие. И каждая из религиозных общин свободно практикует свои религиозные обряды", - заявил П. Сиярто.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.