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    Глава МИД: Ведется работа над возвращением находящихся в Ираке азербайджанских женщин и детей

    Мамедъяров: Создана рабочая группа , которая занимается данным вопросом© Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Ведется работа над возвращением азербайджанских женщин и детей, находящихся в Ираке.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    Глава МИД отметил, что уже создана рабочая группа, которая занимается данным вопросом.

    "Они сначала должны выяснить, с какой целью, почему эти семьи оказались там. Это не легкий вопрос. Мы занимаемся этим вопросом непосредственно с местным правительством", - заявил Э. Мамедъяров.

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