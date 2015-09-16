​Глава МИД Турции: Вне зависимости от позиции ряда европейских структур Азербайджан продолжит свой путь

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан продолжит свой путь вне зависимости от позиции ряда западных структур".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"Азербайджан – это европейская страна, которая состоит во многих европейских структурах. Вне зависимости от того, что скажут некоторые европейские структуры, Азербайджан продолжит свой путь", - сказал министр.

Глава ведомства особо подчеркнул, что Анкара и впредь будет активно поддерживать партнера в лице Баку во всех международных организациях, в том числе и на европейской арене.

По его словам, Турция и Азербайджан будут и дальше находиться в тесном сотрудничестве, совместно обсуждая и согласовывая различные вопросы.