Глава МИД Турции посетит Азербайджан

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Ожидается визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан.

Как заявил Report посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, министр планирует принять участие на 7-ой министерской встрече в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс", которая пройдет в Баку 1 декабря.

Главной темой министерской встречи в Баку станет "Безопасность и экономические связи в регионе "Сердце Азии".

Напомним, Азербайджан в настоящее время является сопредседателем процесса наряду с Афганистаном. Министерскую встречу также посетят другие высокие гости из стран-участниц инициативы, в том числе президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.