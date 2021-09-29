Глава МИД: Состоится обсуждение отраслевого сотрудничества между Грузией и Азербайджаном

"Сегодня между Грузией и Азербайджаном состоится обсуждение отраслевого сотрудничества и важных энергетических проектов, в которых участвуют обе страны".

"Сегодня между Грузией и Азербайджаном состоится обсуждение отраслевого сотрудничества и важных энергетических проектов, в которых участвуют обе страны".

Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает грузинское бюро Report.

По словам министра, стороны также обсудят существующую инфраструктуру с точки зрения торгово-экономических отношений и транспортно-логистических связей.

Глава МИД отметил, что заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией является хорошей возможностью для воплощения перспектив экономического сотрудничества между двумя странами - стратегическими партнерами в практическое измерение".