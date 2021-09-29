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Глава МИД: Состоится обсуждение отраслевого сотрудничества между Грузией и Азербайджаном

Глава МИД: Состоится обсуждение отраслевого сотрудничества между Грузией и Азербайджаном "Сегодня между Грузией и Азербайджаном состоится обсуждение отраслевого сотрудничества и важных энергетических проектов, в которых участвуют обе страны".
Внешняя политика
29 сентября 2021 г. 11:31
Глава МИД: Состоится обсуждение отраслевого сотрудничества между Грузией и Азербайджаном
Давид Залкалиани

"Сегодня между Грузией и Азербайджаном состоится обсуждение отраслевого сотрудничества и важных энергетических проектов, в которых участвуют обе страны".

Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает грузинское бюро Report.

По словам министра, стороны также обсудят существующую инфраструктуру с точки зрения торгово-экономических отношений и транспортно-логистических связей.

Глава МИД отметил, что заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией является хорошей возможностью для воплощения перспектив экономического сотрудничества между двумя странами - стратегическими партнерами в практическое измерение".

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Версия на английском языке Zalkaliani says Georgia, Azerbaijan to discuss sectoral cooperation
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Gürcüstan və Azərbaycan arasında sahəvi əməkdaşlıq müzakirə olunacaq”

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