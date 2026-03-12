Глава МИД Швейцарии поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации
12 марта, 2026
23:20
Федеральный министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Как сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности и обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.
Собеседники отметили неприемлемость дальнейшей эскалации напряженности и отметили важность разрешения кризиса путем диалога и дипломатии.
Кассис выразил солидарность с Азербайджаном на фоне удара иранского беспилотника по Нахчывану. Он также поблагодарил Баку за поддержку, оказанную при эвакуации швейцарских граждан с территории Ирана.
В ходе телефонного разговора стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. В данном контексте была подчеркнута важность межмидовских политических консультаций, которые состоятся в апреле.