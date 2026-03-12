Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Глава МИД Швейцарии поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 23:20
    Глава МИД Швейцарии поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации

    Федеральный министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности и обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    Собеседники отметили неприемлемость дальнейшей эскалации напряженности и отметили важность разрешения кризиса путем диалога и дипломатии.

    Кассис выразил солидарность с Азербайджаном на фоне удара иранского беспилотника по Нахчывану. Он также поблагодарил Баку за поддержку, оказанную при эвакуации швейцарских граждан с территории Ирана.

    В ходе телефонного разговора стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. В данном контексте была подчеркнута важность межмидовских политических консультаций, которые состоятся в апреле.

    МИД Азербайджана Швейцария эвакуация граждан Ближний Восток телефонный разговор Джейхун Байрамов Игнасио Кассис
    İsveçrənin xarici işlər naziri Azərbaycana təşəkkür edib
    FM Ignazio Cassis thanks Azerbaijan for evacuation of Swiss citizens from Iran
    Лента новостей