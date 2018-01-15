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    Глава МИД: Россия удовлетворена стратегическим партнерством с Азербайджаном

    Отношения двух стран опираются на интенсивный диалог президентов и министров© Report/ Elshan Baba

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Россия удовлетворена уровнем двусторонних отношений с Азербайджаном. Об этом, как сообщает Report, на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.  

    "Мы очень удовлетворены нашим стратегическим партнерством с Азербайджанской Республикой", - заявил дипломат. 

    По его словам, отношения двух стран опираются на интенсивный диалог президентов и министров.  

    Глава МИД России также отметил, что стороны систематически проводят мероприятия, в частности гуманитарного характера, растет взаимный товарооборот, работает межправительственная комиссия, определяющая план экономического сотрудничества. 

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