Глава МИД: Россия удовлетворена стратегическим партнерством с Азербайджаном

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Россия удовлетворена уровнем двусторонних отношений с Азербайджаном. Об этом, как сообщает Report, на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы очень удовлетворены нашим стратегическим партнерством с Азербайджанской Республикой", - заявил дипломат.

По его словам, отношения двух стран опираются на интенсивный диалог президентов и министров.

Глава МИД России также отметил, что стороны систематически проводят мероприятия, в частности гуманитарного характера, растет взаимный товарооборот, работает межправительственная комиссия, определяющая план экономического сотрудничества.