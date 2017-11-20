Глава МИД России вручил медаль отцу азербайджанца, спасшего детей в Подмосковье

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил в рамках визита в Баку медаль МЧС России "За спасение погибающих на водах" отцу Салама Нагиева, который в 2013 году в Подмосковье спас детей, сообщает Report.

Напомним, 21-летний Салам Нагиев трагически погиб в Люберецком районе, спасая тонущих местных детей.

Молодой человек приехал из Азербайджана в гости к отцу. Прогуливаясь днем около реки Пехорки, он увидел в воде трех девочек, которые звали на помощь. Не раздумывая ни минуты, он бросился им на выручку. Сам спастись он уже не смог.