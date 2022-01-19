Полад Бюльбюльоглы принял участие на встрече главы МИД России с послами стран СНГ

В Москве глава МИД России Сергей Лавров провел традиционную встречу с послами государств-участников СНГ, аккредитованными в РФ.

В Москве глава МИД России Сергей Лавров провел традиционную встречу с послами государств-участников СНГ, аккредитованными в РФ.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

На встрече принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

"В ходе беседы были подведены основные итоги многопланового сотрудничества в формате Содружества в 2021 году, намечены ключевые задачи на перспективу с акцентом на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации в СНГ",- говорится в заявлении.

Также участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.