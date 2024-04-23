Глава МИД рассказал о текущем состоянии нормализации отношений с Арменией в институте CEVRO

В рамках официального визита в Чехию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на встрече с представителями мозговых центров в институте CEVRO на тему "Приоритеты внешней политики Азербайджана".

В рамках официального визита в Чехию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на встрече с представителями мозговых центров в институте CEVRO на тему "Приоритеты внешней политики Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своем выступлении Джейхун Байрамов рассказал об основных направлениях внешней политики нашей страны, текущей ситуации и перспективах азербайджано-чешских отношений, нынешнем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о работе, проводимой Азербайджаном в области энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций.

Проинформировав участников встречи о председательстве Азербайджана в COP29 и переговорном процессе, министр отметил, что председательство Азербайджана характеризует то значение, которое страна придает вопросам борьбы с изменением климата.

Затем министр Джейхун Байрамов ответил на вопросы участников встречи.