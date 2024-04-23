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Глава МИД рассказал о текущем состоянии нормализации отношений с Арменией в институте CEVRO

Глава МИД рассказал о текущем состоянии нормализации отношений с Арменией в институте CEVRO В рамках официального визита в Чехию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на встрече с представителями мозговых центров в институте CEVRO на тему "Приоритеты внешней политики Азербайджана".
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 19:09
Глава МИД рассказал о текущем состоянии нормализации отношений с Арменией в институте CEVRO

В рамках официального визита в Чехию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на встрече с представителями мозговых центров в институте CEVRO на тему "Приоритеты внешней политики Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своем выступлении Джейхун Байрамов рассказал об основных направлениях внешней политики нашей страны, текущей ситуации и перспективах азербайджано-чешских отношений, нынешнем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о работе, проводимой Азербайджаном в области энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций.

Проинформировав участников встречи о председательстве Азербайджана в COP29 и переговорном процессе, министр отметил, что председательство Азербайджана характеризует то значение, которое страна придает вопросам борьбы с изменением климата.

Затем министр Джейхун Байрамов ответил на вопросы участников встречи.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov talks about current state of normalization process with Armenia at CEVRO Institute
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov “CEVRO” İnstitutunda Ermənistanla normallaşma prosesinin hazırkı durumundan danışıb

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