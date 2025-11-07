Глава МИД принял посла Греции в связи с завершением его дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Греции Христоса Каподистриаса в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает Report, министр высоко оценил заслуги посла в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Грецией, поблагодарил его и пожелал успехов в будущей деятельности.

В ходе беседы с послом динамика развития двусторонних отношений за последнее время была оценена положительно.

Было отмечено, что продолжение политического диалога между Азербайджаном и Грецией имеет важное значение для развития двусторонних связей.

Стороны отметили, что существует значительный потенциал для расширения и укрепления связей в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной и др. сферах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.