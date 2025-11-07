Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Глава МИД принял посла Греции в связи с завершением его дипмиссии

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 17:39
    Глава МИД принял посла Греции в связи с завершением его дипмиссии

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Греции Христоса Каподистриаса в связи с завершением его дипломатической миссии.

    Как сообщает Report, министр высоко оценил заслуги посла в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Грецией, поблагодарил его и пожелал успехов в будущей деятельности.

    В ходе беседы с послом динамика развития двусторонних отношений за последнее время была оценена положительно.

    Было отмечено, что продолжение политического диалога между Азербайджаном и Грецией имеет важное значение для развития двусторонних связей.

    Стороны отметили, что существует значительный потенциал для расширения и укрепления связей в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной и др. сферах.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Христос Каподистриас завершение дипмиссии
    Фото
    Yunanıstan səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

    Последние новости

    18:34

    Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы

    Другие страны
    18:29
    Фото

    ANAMA обсудило вопросы сотрудничества с чилийским дипломатом

    Внутренняя политика
    18:21

    Венгрия может закупить американский СПГ на $600 млн

    Другие страны
    18:19
    Фото

    В Лондоне состоялся концерт ко Дню Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    18:16
    Фото

    В Академии Global Media Group стартовала новая программа для молодых журналистов

    Медиа
    18:08
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили развитие военного сотрудничества

    Армия
    17:56

    Росавиация: ЧП с вертолетом в Дагестане расценивается как катастрофа - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    17:56

    Президент расширил полномочия Агентства по регулированию энерговопросов

    Энергетика
    17:55

    Замминистра культуры Литвы решил уйти в отставку спустя три дня после назначения

    Другие страны
    Лента новостей