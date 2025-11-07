İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:03
    Yunanıstan səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Yunanıstan səfiri Kristo Kapodistrianı diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazir görüş zamanı səfirin Azərbaycanla Yunanıstan arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafındakı xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək ona təşəkkür edib və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Səfirlə söhbət zamanı son dövrlər ikitərəfli münasibətlərdəki dinamika müsbət qiymətləndirilib. Bu çərçivədə, 2024-cü ilin noyabr ayında Bakı şəhərində keçirilmiş COP29 Beynəlxalq İqlim Konfransı və eləcə də 2025-ci ilin sentyabr ayında Nyu-York şəhərində BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Mitsotakis arasında keçirilmiş görüşlərin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Azərbaycan və Yunanıstan arasında siyasi dialoqun davam etdirilməsinin ikitərəfli əlaqələrin inkişafı baxımından əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunub. İqtisadiyyat, ticarət, investisiyalar, enerji, nəqliyyat-tranzit, turizm, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi üçün böyük potensialın mövcud olduğu diqqətə çatdırılıb.

    K.Kapodistria, öz növbəsində, Yunanıstanın Azərbaycanda səfiri kimi fəaliyyətini xoş təəssüratlarla xatırlayacağını bildirib, ona fəaliyyətində göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib.

    Görüş zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

