Глава МИД: Поддерживаемый ЮНЕСКО Бакинский процесс признан на международном уровне

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение продвижению межкультурного и межрелигиозного диалога, а "Бакинский процесс", выдвинутый в 2008 году в Баку и поддержанный ЮНЕСКО, признан на международном уровне как успешный пример в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом министр заявил в ходе выступления на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде (Узбекистан).

Было отмечено, что Азербайджан занимает лидирующие позиции в мире с 24 элементами в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В своем выступлении министр подчеркнул, что восстановление разрушенного культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана является одним из приоритетных направлений правительства и добавил, что мины создают серьезное препятствие этому процессу.

Министр подчеркнул, что ЮНЕСКО является важной организацией для партнерства и взаимопонимания, и призвал к усилению совместных действий, чтобы охватить вниманием все регионы и страны.