    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 16:07
    Глава МИД: Поддерживаемый ЮНЕСКО Бакинский процесс признан на международном уровне

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение продвижению межкультурного и межрелигиозного диалога, а "Бакинский процесс", выдвинутый в 2008 году в Баку и поддержанный ЮНЕСКО, признан на международном уровне как успешный пример в этом направлении.

    Как сообщает Report, об этом министр заявил в ходе выступления на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде (Узбекистан).

    Было отмечено, что Азербайджан занимает лидирующие позиции в мире с 24 элементами в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

    В своем выступлении министр подчеркнул, что восстановление разрушенного культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана является одним из приоритетных направлений правительства и добавил, что мины создают серьезное препятствие этому процессу.

    Министр подчеркнул, что ЮНЕСКО является важной организацией для партнерства и взаимопонимания, и призвал к усилению совместных действий, чтобы охватить вниманием все регионы и страны.

    Ceyhun Bayramov: UNESCO tərəfindən dəstəklənən "Bakı Prosesi" beynəlxalq səviyyədə tanınır
    Azerbaijan's Foreign Minister: UNESCO-supported Baku Process gains global recognition

