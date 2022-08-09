Глава МИД поблагодарил страны, осудившие нападение на посольство Азербайджана в Великобритании

“4 августа на посольство Азербайджана в Лондоне было совершено нападение со стороны радикальной религиозной группировки. Ворвавшись в посольство, они совершили акты вандализма, повредили государственные символы, находящиеся там предметы. Как государство,

“4 августа на посольство Азербайджана в Лондоне было совершено нападение со стороны радикальной религиозной группировки. Ворвавшись в посольство, они совершили акты вандализма, повредили государственные символы, находящиеся там предметы. Как государство, мы полностью осуждаем это. Это совершенно неприемлемо".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом в интервью турецким СМИ заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Многие государства, в первую очередь братская Турция, уже высказали свои возражения против этого. Хотел бы выразить благодарность всем дружественным государствам, не оставшимся равнодушными в этот период”, - подчеркнул министр.