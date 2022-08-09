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Глава МИД поблагодарил страны, осудившие нападение на посольство Азербайджана в Великобритании

Глава МИД поблагодарил страны, осудившие нападение на посольство Азербайджана в Великобритании “4 августа на посольство Азербайджана в Лондоне было совершено нападение со стороны радикальной религиозной группировки. Ворвавшись в посольство, они совершили акты вандализма, повредили государственные символы, находящиеся там предметы. Как государство,
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 17:53
Глава МИД поблагодарил страны, осудившие нападение на посольство Азербайджана в Великобритании

“4 августа на посольство Азербайджана в Лондоне было совершено нападение со стороны радикальной религиозной группировки. Ворвавшись в посольство, они совершили акты вандализма, повредили государственные символы, находящиеся там предметы. Как государство, мы полностью осуждаем это. Это совершенно неприемлемо".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом в интервью турецким СМИ заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Многие государства, в первую очередь братская Турция, уже высказали свои возражения против этого. Хотел бы выразить благодарность всем дружественным государствам, не оставшимся равнодушными в этот период”, - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке FM thanks countries that condemned attack on Azerbaijani embassy in UK
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinə hücumu pisləyən ölkələrə təşəkkür edib

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