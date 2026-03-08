Глава МИД Нидерландов осудил удары иранских дронов по Нахчывану - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями относительно нарастающей напряженности в регионе. Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о дроновых атаках, осуществленных Ираном по территории Азербайджана, и о сложившейся ситуации в сфере безопасности.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что эти атаки являются неприемлемым шагом, направленным против суверенитета и территориальной целостности страны.

Министр Том Берендсен выразил обеспокоенность в связи с ситуацией и решительно осудил атаки. Он отметил важность обеспечения региональной стабильности.

Нидерландский министр также выразил благодарность за оказанное содействие в оперативной эвакуации граждан Нидерландов.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами, а также о других региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

