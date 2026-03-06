Глава МИД Литвы осудил дроновую атаку Ирана по Нахчывану
- 06 марта, 2026
- 18:02
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе телефонного разговора Байрамов проинформировал литовского коллегу о дроновых атаках Ирана.
Было подчеркнуто, что данная атака является грубым нарушением норм и принципов международного права и способствует нарастанию напряженности в регионе.
Глава МИД Литвы осудил дроновые атаки Ирана по Нахчывану, заявив, что это вызывает глубокую обеспокоенность и выразил поддержку нашей стране.
Было подчеркнуто, что подобные атаки способствуют дальнейшему нарастанию напряженности в регионе.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.