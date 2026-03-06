Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Глава МИД Литвы осудил дроновую атаку Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 18:02
    Глава МИД Литвы осудил дроновую атаку Ирана по Нахчывану

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    В ходе телефонного разговора Байрамов проинформировал литовского коллегу о дроновых атаках Ирана.

    Было подчеркнуто, что данная атака является грубым нарушением норм и принципов международного права и способствует нарастанию напряженности в регионе.

    Глава МИД Литвы осудил дроновые атаки Ирана по Нахчывану, заявив, что это вызывает глубокую обеспокоенность и выразил поддержку нашей стране.

    Было подчеркнуто, что подобные атаки способствуют дальнейшему нарастанию напряженности в регионе.

    В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

