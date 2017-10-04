Глава МИД Латвии: Азербайджан не хочет вступать в ЕС и мы уважаем данное решение

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан не хочет вступать в ЕС и мы уважаем данное решение.

Как передает Report, об этом в интервью European Western Balkans заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя евроинтеграционные процессы стран программы "Восточное партнерство".

"У нас есть три страны - Украина, Молдова и Грузия, которые хотят стать членам ЕС. У нас также есть и Беларусь, Армения и Азербайджан, которые не хотят вступать в ЕС. Мы уважаем данные решения. Мы также верим, что каждый должен уважать решения народов и правительств", - отметил латвийский дипломат.

Напомним, программа Восточное партнерство, запущенная в Праге в 2009 году, нацелена на сближение ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью.