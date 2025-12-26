Глава МИД: Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?

Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

По его словам, западными странами к сепаратистам (их поддержке - ред.) в Азербайджане всегда демонстрировался совершенно иной подход.

Он отметил, что западные страны выдали десятилетнюю визу Давиду Бабаяну, в отношении которого в Азербайджане идет судебный процесс.

Министр подчеркнул, что всем известна сложность процесса получения визы: "Что означает выдача такой визы человеку из учреждения, которое никем не признано?"

Байрамов добавил, что западные центры, практикующие двойные стандарты, сегодня осознают допущенные ими ошибки: "Мы всегда готовы к открытому диалогу и стремимся к этому. В этом контексте никакое давление не может на нас повлиять".

Глава МИД также отметил, что ряду организаций и политических столиц, стремящихся поучать другие страны, в первую очередь следует критически оценить собственные действия и подходы:

"Им следует обратить внимание на процессы, происходящие в их собственных странах. США, являющиеся главным политическим центром мира, серьезно критиковали эти европейские страны по вопросу прав человека. Азербайджан не вмешивается во внутренние дела ни одной страны. Мы готовы обсуждать все вопросы. Азербайджан может служить примером для многих стран в вопросах, касающихся антисемитизма и исламофобии. Странам, испытывающим очень серьезные проблемы, следует воздерживаться от вмешательства во внутренние дела других стран".