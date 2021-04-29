Глава МИД Израиля: Мы продолжим расширять отношения с Азербайджаном

"Азербайджан - союзник, друг и крупнейший поставщик энергоресурсов Государства Израиль"

"Азербайджан - союзник, друг и крупнейший поставщик энергоресурсов Государства Израиль".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази на состоявшемся в режиме видеоконференции втором заседании смешанной комиссии Израиль - Азербайджан, посвященном развитию двусторонних отношений и торговли между двумя странами.

"Мы продолжим работать над развитием важных отношений с Азербайджаном и расширять их в новых областях", - глава ведомства страны.

В свою очередь, в МИД добавили, что стороны обсудили "возможность признания Азербайджаном израильского сертификата вакцинации от коронавируса и возобновления доступа туристов в Азербайджан".

Израиль и Азербайджан поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, но азербайджанское посольство в еврейском государстве пока открыто не было. Израильское диппредставительство в Баку начало работу в 1993 году. В пресс-службе МИД отметили, что предыдущее заседание этой двусторонней комиссии состоялось в 2018 году.