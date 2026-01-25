Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан

Глава МИД Израиля Гидеон Саар сегодня вылетел с дипломатическим визитом в Азербайджан и Казахстан.

Как передает Report, визит охватывает Баку и Астану и направлен на развитие двусторонних политических и экономических связей.

В рамках поездки запланирован ряд официальных мероприятий, а также контакты с представителями государственных структур и общественных кругов. В частности, предусмотрены встречи с представителями еврейских общин.

В Казахстане визит проходит на фоне присоединения страны к "Соглашениям Авраама". Кроме того, в Астане министр примет участие в мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста.

Гидеона Саара сопровождает представительная торгово-экономическая делегация, в состав которой входят более 40 бизнесменов и представителей государственных структур Израиля. Делегация представляет такие сферы, как водные технологии и сельское хозяйство, кибербезопасность, инженерия, финансы, здравоохранение и другие.

По инициативе главы МИД в Баку и Астане также пройдут бизнес-форумы, в рамках которых состоятся встречи представителей израильской делегации с местными предпринимателями и представителями деловых кругов.