Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан

    Внешняя политика
    • 25 января, 2026
    • 18:15
    Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар сегодня вылетел с дипломатическим визитом в Азербайджан и Казахстан.

    Как передает Report, визит охватывает Баку и Астану и направлен на развитие двусторонних политических и экономических связей.

    В рамках поездки запланирован ряд официальных мероприятий, а также контакты с представителями государственных структур и общественных кругов. В частности, предусмотрены встречи с представителями еврейских общин.

    В Казахстане визит проходит на фоне присоединения страны к "Соглашениям Авраама". Кроме того, в Астане министр примет участие в мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста.

    Гидеона Саара сопровождает представительная торгово-экономическая делегация, в состав которой входят более 40 бизнесменов и представителей государственных структур Израиля. Делегация представляет такие сферы, как водные технологии и сельское хозяйство, кибербезопасность, инженерия, финансы, здравоохранение и другие.

    По инициативе главы МИД в Баку и Астане также пройдут бизнес-форумы, в рамках которых состоятся встречи представителей израильской делегации с местными предпринимателями и представителями деловых кругов.

    Гидеон Саар Азербайджан Казахстан
    İsrailin XİN başçısı Gideon Saarın Azərbaycan və Qazaxıstan səfəri başlayıb

    Последние новости

    18:19

    В США почти 740 тыс. домов остались без электроэнергии из-за бури - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:15

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан

    Внешняя политика
    18:05

    Ученые выяснили, что климат меняет видовое разнообразие деревьев в Амазонии

    Экология
    17:57

    СМИ: Украина получила французские ударные дроны Rodeur

    Другие страны
    17:42

    На юге Филиппин мэр города выжил после покушения

    Другие страны
    17:34

    КТК завершил ремонт ВПУ в терминале под Новороссийском

    В регионе
    17:23

    Bild: Германия становится узловым пунктом обороны НАТО

    Другие страны
    17:11

    Во Франции задержали капитана танкера Grinch

    Другие страны
    16:54
    Фото

    Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки

    В регионе
    Лента новостей