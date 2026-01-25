İsrailin XİN başçısı Gideon Saarın Azərbaycan və Qazaxıstan səfəri başlayıb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Xarici siyasət
    • 25 yanvar, 2026
    • 18:27
    İsrail XİN başçısı Gideon Saar bu gün Azərbaycan və Qazaxıstana diplomatik səfərə çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı və Astanaya səfər ikitərəfli siyasi və iqtisadi əlaqələrin inkişafına yönəlib.

    Səfər çərçivəsində bir sıra rəsmi tədbirlər, həmçinin dövlət qurumları və ictimai dairələrin nümayəndələri ilə görüşlər planlaşdırılıb. Yəhudi icmalarının nümayəndələri ilə də görüşlər nəzərdə tutulub.

    Qazaxıstana səfər ölkənin "İbrahim Sazişləri"nə qoşulması fonunda həyata keçirilir. Bundan əlavə, nazir Astanada Holokost qurbanlarının Beynəlxalq Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edəcək.

    Gideon Saarı 40-dan çox israilli iş adamı və dövlət qurumlarının əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti müşayiət edir. Nümayəndə heyəti su texnologiyaları və kənd təsərrüfatı, kibertəhlükəsizlik, mühəndislik, maliyyə, səhiyyə və digər sahələri təmsil edir.

    XİN başçısının təşəbbüsü ilə Bakı və Astanada biznes forumlar da nəzərdə tutulub. Bu çərçivədə İsrail nümayəndə heyətinin üzvləri yerli sahibkarlar və işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə görüşəcəklər.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан
    Israeli FM Gideon Saar leaves for Azerbaijan, Kazakhstan

