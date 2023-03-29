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Глава МИД Израиля: Азербайджан – наш стратегический партнер

Глава МИД Израиля: Азербайджан – наш стратегический партнер "Азербайджан – стратегический партнер Израиля. Открытие посольства свидетельствует о стратегических отношениях между двумя странами".
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 11:51
Глава МИД Израиля: Азербайджан – наш стратегический партнер

"Азербайджан – стратегический партнер Израиля. Открытие посольства свидетельствует о стратегических отношениях между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Министр отметил, что открытие посольства Азербайджана имеет огромное значение в 30-летней истории отношений между двумя странами.

"Мы сотрудничаем в сфере региональной безопасности, энергетики, туризма и др. В Азербайджане существует одна из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Israeli FM calls Azerbaijan strategic partner
Версия на азербайджанском языке İsrailin XİN başçısı: "Azərbaycan strateji tərəfdaşımızdır"

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