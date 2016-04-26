​Глава МИД: Испания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках проходящего в Баку VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН встретился с испанским коллегой Хосе Мануэлем Гарсия-Маргальо.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждено нынешнее состояние сотрудничества между странами, выражено удовлетворение уровнем политических отношений.

Стороны отметили, что в настоящее время подготовлен ряд проектных документов по расширению договорно-правовой базы между странами, подписание которых ожидается в ближайшее время.

Эльмар Мамедъяров проинформировал испанского коллегу о последней ситуации на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, эскалации напряжения и провокациях со стороны Вооруженных сил Армении. Министр добавил, что для урегулирования конфликта армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана.

Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо заявил, что Испания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Он также высоко оценил организацию VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.