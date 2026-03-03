Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Глава МИД Франции поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 18:38
    Глава МИД Франции поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан из Ирана

    Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ноэль Барро провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report, стороны обсудили напряженную ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке и нарастающую военную эскалацию.

    Министры отметили, что дальнейшее обострение ситуации в регионе создает серьезные риски для региональной и международной безопасности, и подчеркнули важность возобновления дипломатических усилий и диалога.

    Барро выразил благодарность за поддержку, оказанную азербайджанской стороной в процессе эвакуации граждан Франции из Ирана в сложившейся непростой обстановке, и отметил важность сотрудничества в данном направлении.

    Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и перспективах дальнейшего сотрудничества. Была подчеркнута важность продолжения диалога в сферах, представляющих взаимный интерес, после встречи президентов двух стран в Копенгагене.

    Министры также обменялись мнениями по другим вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.

