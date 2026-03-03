Глава МИД Франции поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан из Ирана

Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ноэль Барро провели телефонный разговор.

Как сообщает Report, стороны обсудили напряженную ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке и нарастающую военную эскалацию.

Министры отметили, что дальнейшее обострение ситуации в регионе создает серьезные риски для региональной и международной безопасности, и подчеркнули важность возобновления дипломатических усилий и диалога.

Барро выразил благодарность за поддержку, оказанную азербайджанской стороной в процессе эвакуации граждан Франции из Ирана в сложившейся непростой обстановке, и отметил важность сотрудничества в данном направлении.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и перспективах дальнейшего сотрудничества. Была подчеркнута важность продолжения диалога в сферах, представляющих взаимный интерес, после встречи президентов двух стран в Копенгагене.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.