Глава МИД Эстонии: Азербайджан - важная страна как для Эстонии, так и для региона

Азербайджан является важной страной как для Эстонии, так и для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Эстонией постоянно развиваются и укрепляются:

"Азербайджан является важной страной как для Эстонии, так и для региона. Со мной в Баку прибыла большая бизнес-делегация. (...) Сегодня сотни азербайджанцев получают образование в Эстонии, а образование объединяет культуры".

Министр заявил, что двустороннее сотрудничество может быть также расширено в области цифровизации и зеленых технологий.

"Эстония - развитая страна в этих сферах. Я убежден, что двусторонние отношения могут быть значительно улучшены. Латвия и Финляндия также могут извлечь пользу из этих отношений", - добавил глава МИД.