    Глава МИД Эстонии: Азербайджан - важная страна как для Эстонии, так и для региона

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 13:31
    Глава МИД Эстонии: Азербайджан - важная страна как для Эстонии, так и для региона

    Азербайджан является важной страной как для Эстонии, так и для региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Эстонией постоянно развиваются и укрепляются:

    "Азербайджан является важной страной как для Эстонии, так и для региона. Со мной в Баку прибыла большая бизнес-делегация. (...) Сегодня сотни азербайджанцев получают образование в Эстонии, а образование объединяет культуры".

    Министр заявил, что двустороннее сотрудничество может быть также расширено в области цифровизации и зеленых технологий.

    "Эстония - развитая страна в этих сферах. Я убежден, что двусторонние отношения могут быть значительно улучшены. Латвия и Финляндия также могут извлечь пользу из этих отношений", - добавил глава МИД.

    XİN başçısı: Azərbaycan həm Estoniya, həm də region üçün önəmli ölkədir
    Estonian FM: Azerbaijan is important for both Estonia and the region

    Лента новостей