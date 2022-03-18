Глава МИД: Символично отмечать 30-летие партнерства Азербайджана с ООН в Шуше

Для Азербайджана важно сотрудничать с ООН и поддерживать достижение Целей устойчивого развития к 2030 году, причем отмечать 30ь лет партнерства в Шуше.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов журналистам.
Глава МИД напомнил, что в этом году Азербайджан и ООН отмечают 30-летие установления сотрудничества.
"И то, что одно из мероприятий, посвященных 30-летию, проходит сегодня в Шуше - это очень важно и значимо. Для нас важно поддерживать достижение Целей устойчивого развития к 2030 году и сотрудничать с ООН", заявил Д. Байрамов.
По словам главы МИД, сегодняшние обсуждения позволят еще более укрепить сотрудничество Азербайджана и ООН.
Напомним, сегодня в Шуше проходит мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.