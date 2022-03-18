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Глава МИД: Символично отмечать 30-летие партнерства Азербайджана с ООН в Шуше

Глава МИД: Символично отмечать 30-летие партнерства Азербайджана с ООН в Шуше Для Азербайджана важно сотрудничать с ООН и поддерживать достижение Целей устойчивого развития к 2030 году.
Внешняя политика
18 марта 2022 г. 12:17
Глава МИД: Символично отмечать 30-летие партнерства Азербайджана с ООН в Шуше

Для Азербайджана важно сотрудничать с ООН и поддерживать достижение Целей устойчивого развития к 2030 году, причем отмечать 30ь лет партнерства в Шуше.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов журналистам.

Глава МИД напомнил, что в этом году Азербайджан и ООН отмечают 30-летие установления сотрудничества.

"И то, что одно из мероприятий, посвященных 30-летию, проходит сегодня в Шуше - это очень важно и значимо. Для нас важно поддерживать достижение Целей устойчивого развития к 2030 году и сотрудничать с ООН", заявил Д. Байрамов.

По словам главы МИД, сегодняшние обсуждения позволят еще более укрепить сотрудничество Азербайджана и ООН.

Напомним, сегодня в Шуше проходит мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

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Версия на английском языке Cooperation with UN is important for Azerbaijan, says foreign minister
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: “BMT ilə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir”

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