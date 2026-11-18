Искусственный интеллект окажет значительное влияние на профессии, требующие высшего образования и академических знаний, в то время как в сфере профессионального образования его влияние будет менее выраженным.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на панельной сессии в рамках Форума профессионального образования.

По его словам, это позволит сохранить спрос на профессиональное образование на более длительный срок.

По мнению министра, главная задача - готовить специалистов, отвечающих требованиям работодателей и международного рынка труда.

Алиев также отметил, что министерство разработало и внесло в соответствующий реестр тысячи профессиональных и квалификационных стандартов с учетом международных требований.