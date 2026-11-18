Саудовская Аравия предупредила о возможной угрозе на юге страны
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 13:25
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Гражданская оборона Саудовской Аравии предупредила о возможной опасности в ряде южных провинций.
Как передает Report, об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.
Предупреждения передали через национальную систему раннего оповещения. Характер угрозы не уточнялся.
Отметим, что Провинция Джазан расположена на юго-западе Саудовской Аравии, на побережье Красного моря, а Наджран - на юге страны. Обе провинции граничат с Йеменом. Округ Хамис-Мушайт входит в состав провинции Асир на юго-западе королевства.
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