Глава МИД: Поддерживать реваншистов - политически безответственно

"В такой чувствительный момент, когда есть шанс достичь хрупкого мира, политически безответственно "давать передышку" реваншистам, выступая с необоснованными заявлениями. По-другому назвать это сложно".

"В такой чувствительный момент, когда есть шанс достичь хрупкого мира, политически безответственно поддерживать реваншистов, выступая с необоснованными заявлениями. По-другому назвать это сложно".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что двойные стандарты проявляются различными странами как правило накануне выборов в этих странах.

Байрамов подчеркнул, что и во Франции, и в США действует большое армянское лобби.

"Они поддерживают кандидатов в ходе предвыборных кампаний. Это политические реалии. Нам необходимо проявить терпение. У нас нет иллюзий на этот счет. Мы продолжим отстаивать свою позицию", - сказал глава азербайджанского МИД.