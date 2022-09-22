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Глава МИД: Поддерживать реваншистов - политически безответственно

Глава МИД: Поддерживать реваншистов - политически безответственно "В такой чувствительный момент, когда есть шанс достичь хрупкого мира, политически безответственно "давать передышку" реваншистам, выступая с необоснованными заявлениями. По-другому назвать это сложно".
Внешняя политика
22 сентября 2022 г. 14:31
Глава МИД: Поддерживать реваншистов - политически безответственно

"В такой чувствительный момент, когда есть шанс достичь хрупкого мира, политически безответственно поддерживать реваншистов, выступая с необоснованными заявлениями. По-другому назвать это сложно".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что двойные стандарты проявляются различными странами как правило накануне выборов в этих странах.

Байрамов подчеркнул, что и во Франции, и в США действует большое армянское лобби.

"Они поддерживают кандидатов в ходе предвыборных кампаний. Это политические реалии. Нам необходимо проявить терпение. У нас нет иллюзий на этот счет. Мы продолжим отстаивать свою позицию", - сказал глава азербайджанского МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: 'Feeding' revanchists - political irresponsibility
Версия на азербайджанском языке Xarici işlər naziri: "Revanşistlərə “nəfəs verilməsi” siyasi məsuliyyətsizlikdir"

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