Глава МИД: Бельгия готова углублять свои отношения с Азербайджаном

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Бельгия отметили 25-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. Как сообщает Report, в этой связи министерство иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Бельгии распространило заявление.

В заявлении заместитель премьер-министра и министр иностранных дел этой страны Дидье Рейндерс высоко оценил двусторонние отношения с Азербайджаном, отметив, что они диверсифицировались на протяжении многих лет. Он отметил узы дружбы, связывающие народы Азербайджана и Бельгии.

"Бельгия приветствует этот юбилей и готова углублять свои отношения с Азербайджаном, с уважением к таким ценностям, как верховенство закона и свободного рынка, а также для укрепления многостороннего сотрудничества по вопросам мира и безопасности", - говорится в заявлении.