    Глава МИД Азербайджана заявил о позитивной динамике отношений с США

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 16:54
    Глава МИД Азербайджана заявил о позитивной динамике отношений с США

    В 2025 году в американо-азербайджанских отношениях зафиксирован прогресс.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на итоговой пресс-конференции.

    "Мы с большим оптимизмом смотрим на развитие отношений в ближайшие три года (период президентства Дональда Трампа - ред). Говоря о следующей администрации, считаем, что преимущества улучшения американо-азербайджанских отношений должны ощущаться не только в Баку. Вместе с тем в конце 2025 года говорить о долгосрочной перспективе пока не совсем корректно. Однако уже сейчас могу отметить, что динамика отношений с США очень хорошая, и мы надеемся, что она будет только усиливаться, а сотрудничество - расширяться", - сказал Джейхун Байрамов.

    Глава МИД также подчеркнул, что период пребывания у власти администрации Джо Байдена можно охарактеризовать как упущенное время в отношениях с Азербайджаном.

    "В целом 2025 год оцениваем очень позитивно и считаем, что в следующие годы у нас будет очень хорошая динамика и мы будем свидетелями увеличения и дополнительных наработок в плане двухстороннего сотрудничества с США", - добавил Байрамов.

