Глава МИД Азербайджана выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил сегодня на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Report, об это говорится на странице МИД в Twitter.

Напомним, что сегодня Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Австрию.

Глава МИД Азербайджана также принял участие в круглом столе с постоянными представителями стран ОБСЕ.