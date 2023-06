Глава МИД Азербайджана принял участие в круглом столе стран ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе с постоянными представителями стран ОБСЕ.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД в Twitter.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе с постоянными представителями государств-участников ОБСЕ, организованном председательствующей в организации Македонией. Проведены плодотворные обсуждения повестки дня сотрудничества ОБСЕ и постконфликтных вопросов между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.