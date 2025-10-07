Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективные направления стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 00:38
    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективные направления стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНО

    Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, главой МИД Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОТГ в Габале.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

    Согласно информации, Джейхун Байрамов еще раз поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность министра иностранных дел Казахстана и пожелал ему успехов в его деятельности.

    Во время встречи была выражена удовлетворенность уровнем стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнута исключительная роль контактов на высшем и высоком уровнях между нашими странами в развитии сотрудничества.

    Состоялся обмен мнениями по различным аспектам стратегических партнерских отношений между двумя странами, а также текущей ситуации в регионе.

    Обсуждены перспективы сотрудничества в политическом, экономическом, торговом, транспортном, коммуникационном, гуманитарном и других направлениях.

    Отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ряда региональных и международных организаций, членами которых являются Азербайджан и Казахстан, особенно ОТГ и СВМДА.

    Подчеркнуто, что исторические договоренности, достигнутые во время встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне, имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, проходящего в городе Габала.

    Как передает Report, об этом Джейхун Байрамов сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

    Он отметил, что обсудил со своим казахстанским коллегой перспективные направления двустороннего стратегического партнерства, которое продолжает укрепляться.

    "Мы рассмотрели сотрудничество двух стран в политической, экономической, транспортной и гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями о региональной ситуации", - говорится в публикации.

    В МИД Азербайджана отметили, что в ходе встречи была подчеркнута важность совместной деятельности в рамках международных организаций, особенно в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Лента новостей