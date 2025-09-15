Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Глава МИД Азербайджана встретился в Дохе с узбекистанским коллегой

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 21:32
    Глава МИД Азербайджана встретился в Дохе с узбекистанским коллегой

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях чрезвычайного арабо-исламского саммита, проходящего в столице Катара Дохе, встретился с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым.

    Как сообщили Report в азербайджанском МИД, на встрече была выражена удовлетворенность динамичным развитием азербайджано-узбекских отношений на уровне стратегического союзничества во всех сферах, подчеркнуто, что в основе этих отношений лежат дружеские и братские отношения, тесные контакты между главами двух государств.

    Был проведен обмен мнениями о совместной деятельности и проектах по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарной сфере.

    Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимной поддержки и сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, Движение неприсоединения, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организацию исламского сотрудничества и Организацию экономического сотрудничества.

    Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о подготовительных работах к предстоящему Саммиту Организации тюркских государств, который Азербайджан будет принимать в октябре текущего года.

    Была выражена обеспокоенность по вопросам безопасности и региональным событиям, в том числе противостоянию на Ближнем Востоке, высказано единое мнение о необходимости разрешения растущей напряженности дипломатическими путями.

    Во время встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

