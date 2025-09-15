İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə TDT-nin Zirvə Toplantısına hazırlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 21:23
    Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə TDT-nin Zirvə Toplantısına hazırlığı müzakirə edib

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Qətər Dövlətinin paytaxtı Doha şəhərində keçirilən Fövqəladə Ərəb-İslam Sammiti çərçivəsində Özbəkistan Respublikasının xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov ilə görüşüb.

    XİN-in Mətbuat xidətindən "Report"a verilən məlumata görə, görüş zamanı strateji müttəfiqlik səviyyəsindəki Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin bütün sahələrdə dinamik inkişafından məmnunluq ifadə edilib, bu əlaqələrin təməlində iki ölkənin dövlət başçıları arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin və sıx təmasların dayandığı vurğulanıb.

    İqtisadiyyat, ticarət, investisiyalar, nəqliyyat, energetika, mədəniyyət və humanitar sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üzrə aparılan birgə fəaliyyətlər və layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Beynəlxalq və regional təşkilatlar, o cümlədən BMT, Türk Dövlətləri Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində qarşılıqlı dəstək və əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov ölkəmizin cari ilin oktyabr ayında ev sahibliyi edəcəyi Türk Dövlətləri Təşkilatının növbəti Zirvə Toplantısına hazırlıq işləri barədə həmkarına məlumat verib.

    Təhlükəsizlik məsələləri və regional inkişaflar, o cümlədən Yaxın Şərqdəki qarşıdurmadan narahatlıq ifadə edilib, artan gərginliyin diplomatik yollarla həll edilməli olduğuna dair həmfikirlik bildirilib.

    Görüş zamanı, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov XİN Özbəkistan doha
    Глава МИД Азербайджана встретился в Дохе с узбекистанским коллегой

    Son xəbərlər

    21:35

    Britaniya gələn ildən israilli tələbələri Kral Kollecinə qəbul etməyəcək

    Digər ölkələr
    21:35

    Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıb

    Digər ölkələr
    21:29
    Foto

    Naxçıvanda azad iqtisadi zonanın yaradılması istiqamətində tədbirlər görülür

    ASK
    21:23

    Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə TDT-nin Zirvə Toplantısına hazırlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    21:20

    Maldiv adalarının BAEA-ya üzvlüyü təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    21:07

    Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İsrailin Qətərə hücumu ilə bağlı bəyanat qəbul edib

    Digər ölkələr
    20:55

    Ceyhun Bayramov: Qətərə edilən son hava hücumu dərin narahatlıq doğurur

    Xarici siyasət
    20:54

    Macarıstan Çinin Atom Enerjisi Agentliyi ilə saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    20:51
    Foto

    Hərbi təhsil müəssisələrində "Bilik günü" və andiçmə mərasimləri keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti