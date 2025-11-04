Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 20:59
    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира Ибрагимом Бугали.

    Как сообщает Report, об этом сообщил МИД Азербайджана на своей странице в соцсети Х.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что обсуждения были сосредоточены на укреплении парламентского и межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

    "Обе стороны подчеркнули важность обмена опытом и достижениями, а также содействия совместным инициативам в политической, экономической и гуманитарной сферах", - говорится в публикации.

    Джейхун Байрамов Алжир Ибрагим Бугали Азербайджан
    Фото
    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

    Последние новости

    21:40
    Видео

    Задержаны лица, пытавшиеся продать на "черном рынке" билеты на матч "Карабах" - "Челси"

    Происшествия
    21:37

    Норвегия модернизирует системы контроля на границе с РФ

    Другие страны
    21:28

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Внутренняя политика
    21:22

    Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС

    Другие страны
    21:05
    Фото

    Самир Шарифов участвует во Втором Всемирном социальном саммите ООН в Дохе

    Внутренняя политика
    20:59
    Фото

    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира

    Внешняя политика
    20:49

    США ввели санкции против криптосети, связанной с Северной Кореей

    Другие страны
    20:36
    Фото

    В Санкт-Петербурге отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    20:31
    Фото

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Происшествия
    Лента новостей