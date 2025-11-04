Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира
- 04 ноября, 2025
- 20:59
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира Ибрагимом Бугали.
Как сообщает Report, об этом сообщил МИД Азербайджана на своей странице в соцсети Х.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что обсуждения были сосредоточены на укреплении парламентского и межпарламентского сотрудничества между двумя странами.
"Обе стороны подчеркнули важность обмена опытом и достижениями, а также содействия совместным инициативам в политической, экономической и гуманитарной сферах", - говорится в публикации.
During the official visit to #Algeria, Foreign Minister of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov met with Ibrahim Boughali @Boughali_Brahim, President of Algeria's People's National Assembly.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 4, 2025
The discussions focused on the strengthening of parliamentary and inter-parliamentary cooperation… pic.twitter.com/HKj9DFiatG