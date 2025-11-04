İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 21:06
    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri İbrahim Buğali ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə səhifəsində paylaşım edilib.

    Qeyd olunub ki, müzakirələr iki ölkə arasında parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib.

    "Hər iki tərəf təcrübə və nailiyyətlərin mübadiləsinin, həmçinin siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə birgə təşəbbüslərin təşviqinin vacibliyini vurğulayıb", - paylaşımda bildirilib.

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair gorus
    Foto
    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира

    Son xəbərlər

    21:42

    Nayrobidə 8 noyabr - Zəfər Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    21:39

    Zelenski: Ukrayna Avropa İttifaqının tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    Digər ölkələr
    21:31
    Video

    "Qarabağ" – "Çelsi" oyununa qanunsuz bilet satan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib

    Futbol
    21:22
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Daxili siyasət
    21:06
    Foto

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:01

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    20:59
    Foto

    Samir Şərifov Dohada BMT-nin İkinci Dünya Sosial Sammitində iştirak edir

    Daxili siyasət
    20:58

    ABŞ Şimali Koreya ilə əlaqəli kriptovalyuta şəbəkəsinə sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:54

    "Borussiya" futbolçusu ilə yeni müqavilə bağlamağı düşünür

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti