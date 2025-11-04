Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 04 noyabr, 2025
- 21:06
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri İbrahim Buğali ilə görüşüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə səhifəsində paylaşım edilib.
Qeyd olunub ki, müzakirələr iki ölkə arasında parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib.
"Hər iki tərəf təcrübə və nailiyyətlərin mübadiləsinin, həmçinin siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə birgə təşəbbüslərin təşviqinin vacibliyini vurğulayıb", - paylaşımda bildirilib.
Son xəbərlər
21:42
Nayrobidə 8 noyabr - Zəfər Günü münasibəti ilə tədbir keçirilibXarici siyasət
21:39
Zelenski: Ukrayna Avropa İttifaqının tamhüquqlu üzvü olmalıdırDigər ölkələr
21:31
Video
"Qarabağ" – "Çelsi" oyununa qanunsuz bilet satan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilibFutbol
21:22
Foto
Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilibDaxili siyasət
21:06
Foto
Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri ilə görüşübXarici siyasət
21:01
Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru vəfat edibMədəniyyət siyasəti
20:59
Foto
Samir Şərifov Dohada BMT-nin İkinci Dünya Sosial Sammitində iştirak edirDaxili siyasət
20:58
ABŞ Şimali Koreya ilə əlaqəli kriptovalyuta şəbəkəsinə sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
20:54