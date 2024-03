Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОТГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

В сообщении отмечается, что на полях Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым. В ходе встречи была отмечена приверженность Азербайджана укреплению мира и стабильности, развитию широкомасштабного сотрудничества.