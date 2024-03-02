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Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОТГ

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОТГ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 17:58
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОТГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

В сообщении отмечается, что на полях Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым. В ходе встречи была отмечена приверженность Азербайджана укреплению мира и стабильности, развитию широкомасштабного сотрудничества.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with OTS Secretary-General
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov TDT-nin Baş katibi ilə görüşüb

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