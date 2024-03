Ceyhun Bayramov TDT-nin Baş katibi ilə görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 3-cü Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Türkiyədə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyevlə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in “X” hesabında paylaşım edilib.

Görüş zamanı Azərbaycanın sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə, genişmiqyaslı əməkdaşlığın təşviqinə sadiqliyi qeyd olunub.