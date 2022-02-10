Байрамов: Армения знала о массовых захоронениях на оккупированных территориях

Вскоре после того как Азербайджан освободил свои территории от оккупации, на этих землях были обнаружены массовые захоронения и азербайджанская общественность хорошо осведомлена об этом.

Вскоре после того, как Азербайджан освободил свои территории от оккупации, здесь были обнаружены массовые захоронения, и азербайджанская общественность хорошо осведомлена об этом.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Если азербайджанская сторона смогла за короткое время обнаружить на освобожденных территориях массовые захоронения, то армянской стороне, совершивший эти деяния, прекрасно было известно об их местонахождении", - заявил министр.

По его словам, поэтому нелогичны объяснения армянской стороны, они не имеют под собой никакой основы. "Мы уверены, что международное сообщество не примет их", - сказал Дж.Байрамов.