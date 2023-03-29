Глава МИД Азербайджана посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Израиль посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Вашем".
Как сообщает Report, министр оставил запись в книге почетных гостей мемориального комплекса.
"Спасибо вам за сердечное послание", - поблагодарил главу МИД посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в своей публикации в Twitter.
Minister— George Deek (@GeorgeDeek)
@Bayramov_Jeyhunat @yadvashemtoday.
Thank you for the heartfelt message.
Am Yisrael Chai indeed, the people of Israel lives
#NeverAgain pic.twitter.com/uN4rpQ1NgM March 29, 2023