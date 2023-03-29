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Глава МИД Азербайджана посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста

Глава МИД Азербайджана посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 15:35
Глава МИД Азербайджана посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Израиль посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Вашем".

Как сообщает Report, министр оставил запись в книге почетных гостей мемориального комплекса.

"Спасибо вам за сердечное послание", - поблагодарил главу МИД посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в своей публикации в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN rəhbəri Holokost Memorial Kompleksini ziyarət edib

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