Глава МИД Азербайджана посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Израиль посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Вашем".

Как сообщает Report, министр оставил запись в книге почетных гостей мемориального комплекса.

"Спасибо вам за сердечное послание", - поблагодарил главу МИД посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в своей публикации в Twitter.