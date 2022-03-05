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Глава МИД Азербайджана планирует принять участие на заседании СМИД ОИС в Исламабаде

Глава МИД Азербайджана планирует принять участие на заседании СМИД ОИС в Исламабаде 48-ое заседание Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится 22-23 марта в Исламабаде.
Внешняя политика
5 марта 2022 г. 13:24
Глава МИД Азербайджана планирует принять участие на заседании СМИД ОИС в Исламабаде

48-ое заседание Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится 22-23 марта в Исламабаде.

Как сообщает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи заявил журналистам.

"Как ожидается, министр иностранных дел Азербайджана также примет участие на этой встрече", - заявил посол.

По его словам, основное темой заседания станет "Партнерство во имя единства, справедливости и развития". Главы МИД стран ОИС обсудят такие вопросы как борьбу с исламофобией и коррупцией, а также ситуацию в Афганистане.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycan XİN başçısının İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirakı gözlənilir"

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