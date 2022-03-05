Глава МИД Азербайджана планирует принять участие на заседании СМИД ОИС в Исламабаде

48-ое заседание Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится 22-23 марта в Исламабаде.

48-ое заседание Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится 22-23 марта в Исламабаде.

Как сообщает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи заявил журналистам.

"Как ожидается, министр иностранных дел Азербайджана также примет участие на этой встрече", - заявил посол.

По его словам, основное темой заседания станет "Партнерство во имя единства, справедливости и развития". Главы МИД стран ОИС обсудят такие вопросы как борьбу с исламофобией и коррупцией, а также ситуацию в Афганистане.