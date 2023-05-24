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Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа мирный процесс с Арменией

Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа мирный процесс с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 17:33
Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа мирный процесс с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущее состояние переговоров по проекту Соглашения "О мире и построении межгосударственных отношений".

Луи Боно заявил о готовности США всеми средствами поддерживать мирный процесс. Он подчеркнул о необходимости обеспечения мира и спокойствия для развития региона.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov discusses current state of Azerbaijan-Armenia peace talks with US official
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarının cari vəziyyətini müzakirə edib

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