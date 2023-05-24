Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа мирный процесс с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущее состояние переговоров по проекту Соглашения "О мире и построении межгосударственных отношений".

Луи Боно заявил о готовности США всеми средствами поддерживать мирный процесс. Он подчеркнул о необходимости обеспечения мира и спокойствия для развития региона.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.