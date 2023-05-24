Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа мирный процесс с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущее состояние переговоров по проекту Соглашения "О мире и построении межгосударственных отношений".
Луи Боно заявил о готовности США всеми средствами поддерживать мирный процесс. Он подчеркнул о необходимости обеспечения мира и спокойствия для развития региона.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.