    Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой безопасность в Каспийском регионе

    • 23 марта, 2026
    • 21:17
    Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой безопасность в Каспийском регионе

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

    В ходе телефонного разговора стороны обсудили региональную ситуацию. Министры также обменялись мнениями о возможных усилиях в направлении прекращения военной эскалации в регионе. Наряду с этим была подчеркнута важность обеспечения безопасности в Каспийском регионе.

    Министр Джейхун Байрамов вновь акцентировал внимание на ожиданиях азербайджанской стороны по завершению расследования в связи с фактами атак беспилотников с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

    Стороны также обменялись мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов МИД Ирана Аббас Арагчи телефонный разговор
    Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə Xəzər dənizi bölgəsində təhlükəsizliyi müzakirə edib
    Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой безопасность в Каспийском регионе

