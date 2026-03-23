Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой безопасность в Каспийском регионе
- 23 марта, 2026
- 21:17
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили региональную ситуацию. Министры также обменялись мнениями о возможных усилиях в направлении прекращения военной эскалации в регионе. Наряду с этим была подчеркнута важность обеспечения безопасности в Каспийском регионе.
Министр Джейхун Байрамов вновь акцентировал внимание на ожиданиях азербайджанской стороны по завершению расследования в связи с фактами атак беспилотников с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.
Стороны также обменялись мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.